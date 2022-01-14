المعهد الوطنى للصحة الإيطالى: أوميكرون الفيروس السائد فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر المعهد فى بيان على موقعه الإلكترونى أنه الإصابات بأوميكرون كانت لا تتعدى 28% فقط من الحالات فى 20 ديسمبر.
وتكافح إيطاليا، وهى أول دولة غربية تسجل إصابات بفيروس كورونا فى أوائل عام 2020، مع ارتفاع معدلات الإصابة والوفيات فى الأسابيع الأخيرة. ففى وقت سابق من هذا الشهر، جعلت التطعيم إلزاميا لنحو 28 مليون شخص تزيد أعمارهم عن 50 عاما، فى محاولة للحد من العدوى وتقليل الضغط على المستشفيات.
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