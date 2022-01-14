جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لامبرشت أمام البرلمان: "لا يحق لروسيا الرفض فى قضايا تخص الحلف، ولا يمكنها ابتزازنا.. يجب أن تكون هذه الخطوط الحمراء واضحة فى جميع المحادثات المنتظرة".
وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنه "بين هذه الخطوط الحمراء، وبين اندلاع صراع عسكرى، هناك حيز كبير يجب أن نستفيد منه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا: لا يحق لروسيا ابتزازنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.