ألمانيا: لا يحق لروسيا ابتزازنا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لامبرشت أمام البرلمان: "لا يحق لروسيا الرفض فى قضايا تخص الحلف، ولا يمكنها ابتزازنا.. يجب أن تكون هذه الخطوط الحمراء واضحة فى جميع المحادثات المنتظرة".

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنه "بين هذه الخطوط الحمراء، وبين اندلاع صراع عسكرى، هناك حيز كبير يجب أن نستفيد منه".