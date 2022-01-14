نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للحصول علي دعم فاتورة الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo وكيفية الاستعلام بعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل للحصول علي دعم فاتورة الكهرباء الاردن، تم اعتماد رابط kahraba.gov.jo لتلقي طلبات المواطنين في الاردن الراغبين في الاستفادة من دعم التعرفة الكهربائية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام بعد التقديم والتحقق من قبول الطلب، حيث تنسق هيئة تنظيم قطاع الطاقة من خلال موقعها الاكتروني مع شركات التوزيع المتخصصة، ومن ثم يوفر ذلك علي الجهات المتخصصة فرز المتقدمين وتحقيق أولوية الدعم، حيث يتم فصل المستحقين وغير المستحقين والبدأ في توزيع الدعم حسب فحص دقيق لبيانات المتقدمين، علما بأن الدعم يتسهدف قطاعات الاستهلاك المنزلي، وكذلك القطاع الاقتصادي، من اجل دعم الحكومة للاسر ولقطاعات الانتاج لدفع عجلة التنمية مجددا بعد التراجع الكبير نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط التسجيل للحصول علي دعم فاتورة الكهرباء الاردن

يعاني العديد من السكان والمقيمين بالاردن من ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء، وبمجرد الترويج للمبادرة التي تنطلق بداية من ابريل، والتي تهدف توفير دعم فاتورة الكهرباء للمواطنين وتقليل الاحمال عليهم، نجد بحث مكثف لمحاولة الوصول الي رابط التقديم وكيفية التسجيل، وقدإشارات جهات متخصصة الي ان كل اسرة لها دفتر عائلي يمكنها التقديم لطلب الدعم، والذي يتم فحصة وتحريه جيدا قبل الموافقة بالاستحقاق، وقد أشارت الجهات الي أنة لا يوجد إشكالية لدعم الاسر المستأجرة، حيث زعم البعض أن الدعم لأصحاب العقارات فقط، ولكن باعتبار أن العديد من الاسر بالاردن يستأجر أماكن للإقامة، فإن الدعم يعتمد كليا علي فحص دفتر العائلة والموافقة علي الدعم حسب البيانات المقدمة.

القطاعات المنتفعة من خفض تعرفة الكهرباء

هذا وقد تم تخصيص بعض القطاعات دون غيرها للإستفادة من دعم الكهرباء، وهي بعض القطاعات الإنتاجية أو الاستثمارية في الدولة، والتي يضاف اليها بالتأكيد الأسر المقيمة من أبناء الاردن

القطاع الصحي.

قطاع الصناعة.

القطاع التجاري.

قطاع الزراعة.

القطاع السياحي.

شرح بالصور حول التعرفة الكهربائية بالاردن

خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo

ونوضح لكم متابعينا الكرام خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo، وذلك لضمان وصول طلبك والبدأ في فحصة جيدا لتطبيق الدعم في حالة الاستحقاق