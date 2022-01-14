بالتعادل.. السنغال وغينيا تقتربان من دور الـ16

خطا المنتخبان الجاران السنغال وغينيا خطوة كبيرة نحو دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بتعادلهما سلبا، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.
وعزز المنتخبان موقعهما في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، بعد فوز السنغال على زيمبابوي، وغينيا على مالاوي، بنتيجة واحدة 1-صفر.
وتلعب لاحقا ضمن المجموعة ذاتها، مالاوي مع زيمبابوي.
وتقاسم المنتخبان السيطرة على شوطي المباراة، فكانت غينيا الأفضل في الشوط الأول والسنغال في الثاني من دون أن ينجح أي منهما في هز الشباك.
واستمرت معاناة السنغال من الغيابات البارزة في صفوفها بسبب فيروس "كورونا"، فبعدما غاب 11 لاعبا عن المباراة الأولى، حرم "أسود التيرانغا" من خدمات 10 لاعبين أبرزهم الرباعي قطب دفاع نابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي وحارس مرمى تشلسي الإنجليزي إدوار مندي ولاعب وسط باريس سان جرمان إدريسا غي ومدافع ميلان الإيطالي فوديه بالديه توريه، إلى جانب جناح واتفورد الإنجليزي إسماعيلا سار المصاب.
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