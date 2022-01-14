العراق: اعتقال 11 عنصرا من تنظيم داعش فى محافظة الأنبار

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى: "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار من إلقاء القبض على 11 إرهابيا". وأضافت أنه جرى تدوين إفاداتهم بعد ما اعترفوا بانتمائهم "لعصابات داعش الإرهابية وشاركوا بمواجهات وتعرضات على القوات الأمنية خلال عمليات التحرير" وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم. جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تواصل تمشيط المناطق التى سيطر عليها تنظيم داعش عام 2014، وتعلن بشكل شبه يومى القبض على عناصر ومجندين فى التنظيم.

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