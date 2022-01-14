الاتحاد الأوروبى: اجتماع أوروبى- إفريقى مرتقب حول الوضع فى مالى

جدة - نرمين السيد - وتشهد مالى الغارقة فى نزاع متعدد الأوجه منذ 2012 مع ظهور مجموعات انفصالية فى شمال البلاد، يوميا مواجهات أو هجمات أو انفجار ألغام.
ويقاتل الجنود الماليون المدعومون من قوات أجنبية، جماعات إرهابية مرتبطة بتنظم القاعدة وتنظيم داعش الإرهابى، لا تكف قدراتها عن التوسع.
وتشهد البلاد كذلك هجمات ينفذها قطاع طرق ومجموعات مسلحة شكّلت محليا للدفاع عن النفس.
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