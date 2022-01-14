برنامج الغذاء العالمى: لا غذاء أو وقود فى تيجراى.. والوضع كارثى

جدة - نرمين السيد - قال برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، إنه لا يوجد غذاء ولا وقود ولا تمويل لإقليم تيجراى الإثيوبى وحذر البرنامج من أن عمليات المساعدة الغذائية المنقذة للحياة فى شمال إثيوبيا على وشك التوقف لأن القتال العنيف قد منع مرور الوقود والغذاء.





وأشار المتحدث باسم البرنامج الأممى تومسون فيرى فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة، إلى أن تصعيد الصراع فى شمال إثيوبيا يعنى عدم وصول أية قافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمى إلى ميكيلى منذ منتصف ديسمبر، ولفت إلى أن مخزونات الأغذية المدعمة بالتغذية لعلاج الأطفال والنساء الذين يعانون من سوء التغذية قد استنفذت وأنه سيتم توزيع آخر الحبوب والبقول والزيوت التى يقدمها برنامج الأغذية العالمى الأسبوع المقبل.

ومن جانبه قال مايكل دانفورد المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لشرق أفريقيا، إن الاختيار الآن هو ما بين من سيصاب بالجوع لمنع شخص آخر من الجوع، وشددت المنظمة الدولية على الحاجة إلى ضمانات فورية من جميع أطراف النزاع لممرات إنسانية آمنة ومأمونة عبر جميع الطرق عبر شمال إثيوبيا ولفت إلى أن الإمدادات الإنسانية ببساطة لا تتدفق بالسرعة والحجم المطلوبين وبما يعنى الافتقار إلى كل من الطعام والوقود.

وأضاف دانفورد، أن البرنامج تمكن فقط من الوصول إلى 20 % ممن يجب أن يكون لديه فى هذا التوزيع الأخير فى تيجراى، وحذر من أن الوضع هناك على حافة كارثة إنسانية.

وذكرت المنظمة الأممية، أنه وبعد مرور أكثر من عام على النزاع فى شمال إثيوبيا فإن ما يقدر بنحو 9.4 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية، ولفت إلى أن هذه زيادة قدرها 2.7 مليون عن أربعة أشهر فقط وانه أعلى رقم حتى الآن كما أن توزيع الغذاء فى أدنى مستوياته على الإطلاق.

وأشار المتحدث، إلى أن المنظمة تخطط للوصول إلى 2.1 مليون شخص بالمساعدات الغذائية فى تيجراى وهم 650 ألف شخص فى أمهرة و534 ألف شخص فى منطقة عفار، وحذر فيرى من أنه من المرجح أن تنفد إمدادات الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص فى جميع أنحاء إثيوبيا اعتبارا من الشهر المقبل بسبب نقص غير مسبوق فى التمويل.

وطالب برنامج الغذاء العالمى بتمويل إضافى قدره 337 مليون دولار لتقديم استجابته للمساعدات الغذائية الطارئة فى شمال إثيوبيا و170 مليون دولار للوصول إلى المتضررين من الجفاف الشديد فى المنطقة الصومالية خلال الشهور الستة المقبلة.