نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo وكيفية الاستعلام بعد تقديم الطلب واستخراج رقم التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة دعم الكهرباء الاردن، نوضح لكم بتقرير مفصل عبر موقعنا بعدما تم اعتماد رابط kahraba.gov.jo، لتلقي طلبات المواطنين في الاردن الراغبين في الاستفادة من دعم التعرفة الكهربائية، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام بعد التقديم والتحقق من قبول الطلب، حيث تنسق هيئة تنظيم قطاع الطاقة من خلال موقعها الاكتروني مع شركات التوزيع المتخصصة، ومن ثم يوفر ذلك علي الجهات المتخصصة فرز المتقدمين وتحقيق أولوية الدعم، حيث يتم فصل المستحقين وغير المستحقين والبدأ في توزيع الدعم حسب فحص دقيق لبيانات المتقدمين، علما بأن الدعم يتسهدف قطاعات الاستهلاك المنزلي، وكذلك القطاع الاقتصادي، من اجل دعم الحكومة للاسر ولقطاعات الانتاج لدفع عجلة التنمية مجددا بعد التراجع الكبير نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo

يعاني العديد من السكان والمقيمين بالاردن من ارتفاع سعر فاتورة الكهرباء، وبمجرد الترويج للمبادرة التي تنطلق بداية من ابريل، والتي تهدف توفير دعم فاتورة الكهرباء للمواطنين وتقليل الاحمال عليهم، نجد بحث مكثف لمحاولة الوصول الي رابط التقديم وكيفية التسجيل، وقدإشارات جهات متخصصة الي ان كل اسرة لها دفتر عائلي يمكنها التقديم لطلب الدعم، والذي يتم فحصة وتحريه جيدا قبل الموافقة بالاستحقاق، وقد أشارت الجهات الي أنة لا يوجد إشكالية لدعم الاسر المستأجرة، حيث زعم البعض أن الدعم لأصحاب العقارات فقط، ولكن باعتبار أن العديد من الاسر بالاردن يستأجر أماكن للإقامة، فإن الدعم يعتمد كليا علي فحص دفتر العائلة والموافقة علي الدعم حسب البيانات المقدمة.

القطاعات المنتفعة من خفض تعرفة الكهرباء

هذا وقد تم تخصيص بعض القطاعات دون غيرها للإستفادة من دعم الكهرباء، وهي بعض القطاعات الإنتاجية أو الاستثمارية في الدولة، والتي يضاف اليها بالتأكيد الأسر المقيمة من أبناء الاردن

القطاع الصحي.

قطاع الصناعة.

القطاع التجاري.

قطاع الزراعة.

القطاع السياحي.

شرح بالصور حول التعرفة الكهربائية بالاردن

ونوفر لكم بعض الصور الموضحة لمنظومة الدعم المشار الية، حتي يصبح الامر اوضح واكثر بساطة، علما بأنة فور فتح باب التقديم بداية من ابريل، سوف يتمكن الجميع من التسيجل بسهولة، حيث أكدت الجهات المتخصصة حرصها علي جعل عملية تسجيل الطلبات واضحة امام الجميع، علي إن تتم بخطوات بسيطة وسهلة.

خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo

عبر رابط منصة دعم الكهرباء الاردن kahraba.gov.jo، نكشف لكم كيفية الاستعلام بعد تقديم الطلب، والفيديو السابق توضيحة يكشف بشكل تفصيلي عن كيفية استخراج رقم التقديم، وذلك بعد رصد العديد من الشكاوي بعدم القدرة علي التسجيل وصعوبة التسجيل في الموقع الإلكتروني، ونوضح لكم متابعينا الكرام خطوات التسجيل في دعم الكهرباء في الاردن عبر kahraba. gov.jo، وذلك لضمان وصول طلبك والبدأ في فحصة جيدا لتطبيق الدعم في حالة الاستحقاق

قم بزيارة الموقع الإلكتروني kahraba. gov.jo. سجل البيانات المطلوبة وهي الرقم الوطني، تاريخ الميلاد، رقم دفتر العائلة، رقم الهاتف للتحقق، ومن ثم يستلم المتقدم رسالة تأكيد بالبيانات. اخيرا قم باستلام الرسالة وتفعيل البيانات الواردة بها وتابع حالة الطلب بشكل مستمر.

تنطيم التعرفة الكهربائية في الاردن

وتهدف خطة التعرفة الكهربائية بالاردن الي ازالة التشوهات الحالية، ودعم المواطنين المستحقين للدعم علي الكهرباء، وذلك عن طريق خلق هيكل تعرفة جديد أكثر بساطة، وقد تم تقليل عدد الشرائح، ليصبح فهم التكلفة في متناول كل اسرة من أبناء الاردن، ومن ثم يمكنهم في ضوء ذلك ترشيد استهلاك الكهرباء شهريا وخفض الفاتورة.