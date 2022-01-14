الموارد البشرية تُحدد 3 فئات لهم أولوية في التوظيف

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في الكشف على بعض الإجراءات والضوابط الجديدة المنظمة لسوق العمل والتوظيف، وأخر ما وصلت إلى الخطة القومية للتوطين، وفي تطور جديد أكد سليمان الهويسين مستشار وكالة تنمية المجتمع بالوزارة، أن هناك 3 فئات لهم أولوية للتوظيف والالتحاق بالوظائف الحكومية وهي (ذوي الإعاقة والأيتام وحديثي التخرج)، سواء في حالة امتلاكهم الخبرة اللازمة أو عدم امتلاكهم ذلك، مع تواصل خطة توطين العديد من المهن الجديدة في إطار خطة السعودة، والتي تستهدف تقليل البطالة.

خطة التوظيف بالوزارة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية إلى أنها أطلق برنامج تضافر الذي يستهدف إيجاد حلول للتوظيف، وبالفعل أسهم خلال الفترة الماضية في استقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية وتطوير قدراتها وإشراكها في سوق العمل السعودي، وهو ما يعود بالنفع على كافة القطاعات بما يتناسب مع خبراتهم وكفاءتهم في جميع أنحاء المملكة، كما تم السماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية كالجمعيات الأهلية والتعاونية مقابل عدد من المميزات.

الميزات التي تم تقديمها

رفع مستوى المنشآت والعاملين فيها في برنامج نطاقات.

يتيح للقطاع الخاص خيارات متنوعة لإدارة موارده البشرية.

يجمع جميع المنشآت تحت مظلة في إطار نظامي ومجتمعي واحد.

وتوفير آلاف الوظائف من التوطين

ومن ناحية أخرى، أشارت الوزارة إلى أن نظام التوطين الذي يتم اتباعه في جميع القطاعات يوفر آلاف الوظائف سنويًا للخريجين الجدد، لافتة إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قطاع المهن القانونية وفي هذه المرحلة ستكون نسبة التوطين 50% فيما ستصل إلى نسبة 70% في المرحلة الثانية التي ستبدأ العام المقبل، مع العلم أن سيتم أيضًا البدء في توطين القطاع الثالث وهو قطاع المهن الفنية الهندسية بنسبة 25% للعمل على توفير 12 ألف وظيفة.

كما سيتم أيضًا توطين مدارس تعليم القيادة بنسبة توطين بلغت 100% والتي من المتوقع أن يوفر 8 آلاف وظيفة، كما سيتم توافر 378 ألف وظيفة في 20 قطاعًا في عام 2022، مع الاستمرار تدريجيًا في تطبيق باقي خطوات التوطين على جميع القطاعات.