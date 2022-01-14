يبدأ غدًا السبت موعد اعتراض حساب المواطن الدفعة 50 لمن لم يشملهم الدعم وفقًا لما هو مجدول سلفًا بخصوص حقوق المواطنين الذين لم يشملهم الدعم حيث يتيح برنامج حساب المواطن لمن لم ينزل لهم مبلغ حساب المواطن التقدم باعتراض بعد مرور 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة على أن يستمر تقديم اعتراض حساب المواطن متاحا على مدى 90 التالية لإيداع الدفعة التي يشتكي المستفيد من عدم نزول الدعم فيها.

ما هو اعتراض حساب المواطن ؟

هو آلية أو طريقة يمكن من خلالها لرب الأسرة التقدم بطلب اعتراض على عدم شموله في الدعم أو على تراجع مبلغ الدعم الشهري وهذا الإجراء له ضوابط من بينها ما يلي:

لا يتم تقديم اعتراضين على نفس الدفعة الواحدة لأنه في حالة رفض الاعتراض لا يتم دراسة الطلب مرة أخرى. يجب أن يتم التقدم بالاعتراض في المدة الزمنية المحددة من اليوم الخامس وحتى 90 يومًا. في حالة قبول الاعتراض يتم الصرف بأثر رجعي بحد أقصى 6 دفعات. على المستفيد إزالة الأسباب التي أدت إلى نقص الدعم أو عدم الصرف مثل :

الإفصاح عن الدخل الشهري للأسرة.

للأسرة. ارفاق المستندات ( عقد الإيجار – شهادة السكن الجامعي .. الخ).

تحديث بيانات حساب المواطن مثل الحالة الاجتماعية وغيرها.

مدة الرد على الاعتراض

لا يوجد مدة محددة ولا موعد لإعلان نتائج الاعتراض ويجب على المستفيد متابعة وسائل الاتصال التي سجلها في البرنامج لتلقي النتيجة أو تسجيل دخول حساب المواطن ومتابعة حالة الاعتراض وفي حالة الرفض لا يحق له الاعتراض مجددًا.

طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن

يتم التقدم بالاعتراض وفق الضوابط التالية :