نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسهم التي تهدف إلى رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن توقيع الاتفاقية لكي يتم تنفيذ عمليات الإعتماد المؤسسي ل 151 منشأة تدريبية، وهذه تكون خاصة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية، وهذا بناءاً على ما تم إصداره من قبل إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل مقر الكلية التقنية بالرياض، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها داخل السعودية، ولذلك سوف يتم الإعلان عن توسع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، وهذا لكي يتم توسع جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية أيضاََ.

رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها :

تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية عن وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالسعودية، وهذا يؤدي إلى رفع أسهم جودة التعليم والتدريب التقني لأعلى مستوياته، وهذا يؤدي في الفترة القادمة رؤية المملكة في 2030م لأسهم تحقيق الأهداف.

وقد تجد الإشارة إلى أن الهدف من برنامج تنمية القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية تهدف إلى مستهدفات خا بالاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التقني من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب التقني داخل المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية أعلنت على أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في ارتقاء جودة التدريب التقني والمهني، والمخرجات ورفع الكفاءة والفاعلية، وهذا من قبل النظام، حيث أن هذه الإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، حيث أن تعزيز مكانة التدريب التقني والمهني محلياً ودولياً أيضاََ.

بالإضافة إلى ذلك أن أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة تحصل على كافة منشآتها التدريبية، وهذا لكي تم الاعتماد من قبل تطوير عملياتها، وأضاف إلى ذلك تكوين ثقافة الجودة والتميز تقييم ذاتي يحفز التطوير المستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز عالية للغاية.

توسع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني :

الإيضاح على أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية عن توسع في افتتاح جميع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، ومعاهد الشراكات الإستراتيجية، بالإضافة إلى ذلك المحافظة على أعلى معايير الجودة والتميز، ولذلك قامت المؤسسة بتولي الجودة والتميز اهتماما كبيراً.

هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة يهدف إلى التعاون والتكامل بالاتفاق مع وزارة التعليم والجامعات، وهذا للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتها لأعلى المستويات العالمية، وهذا يسهم في رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م وهذا لكي يتم تحقيق الأهداف، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية.