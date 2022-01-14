نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم واحصل على تمويل منصة سلفة 2022 بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة 2022 بدون تحول الراتب هو من أهم عمليات البحث من قبل المستفيدين في المملكة العربية السعودية في محركات البحث جوجل، فمنصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض مييزة ومن أهم هذه الميزات أنه يتم الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب، فقد تم مصميم هذه المنصة على تقنية مالية مختلفة تهدف إلى رفع مدى التعاملات البنكية والتمويل لكافة العملاء، حيث يتم الحصول على تمويل منصة سلفة بكل سهولة ويسر، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كافةي متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم والحصول على تمويل منصة سلفة 2022 الجديد، وكيفية السداد بالخطوات.

تمويل منصة سلفة 2022 بدون تحويل الراتب:

وفرت منصة سلفة التعامل مع العملاء من خلال أون لاين من أي مكان في أنحاء المملكة بدلاً من الذهاب إلى الفرع الرئيسي وتوفيراً للوقت، فمن الضروري أن يوافق أحكام منصة سلفة أحكام الشريعة الإسلامية، فالهدف من قروض سلفة هي تسديد احتياجات الأشخاص، وسداد الديون وإصلاح الفساد والسيارات وما قد نتج عنه من أضرار، ومن فوائد تمويل سلفة إنه يتم الحصول عليه بدون تحويل راتب.

شروط تمويل سلفة 2022:

أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية. يجب على الشخص المتقدم أن يكون مستقر في عمله مدة لا تقل عن 3 أشهر في حال عمل حكومي، أما في حالة العمل في قطاع الخاص فتكون مدة العمل 6 أشهر على الأقل. يتراوح عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل بين 18 عام – 60 عام كحد أقصى يكون الدخل الشهري للشخص المستفيد يتجاوز 4000 ريال سعودي.

طريقة التسجيل في منصة سلفة :

لكي يتمكن الشخص المستفيد من التقديم والتسجيل للحصول على تمويل منصة سلفة، ونظراً لتساؤل العديد من الأشخاص الراغبين في التسجيل حول طريقة التسجيل نعرض لكل متابعينا كيفية التسجيل بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة

الشغط على أيقونة تسجيل الدخول

يقوم الشخص المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح.

ضرورة الموافقة على الشروط والأحكام الإسلامية

الضغط على أيقونة تسجيل

سداد أقساط تمويل منصة سلفة:

أوضحت منصة سلفة من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن إمكانية السداد، حيث يقوم الشخص المستفيد بمجرد الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة تحديد المبلغ الذي يرغب في الحصول عليه، وكذلك تحديد مدة السداد التي تتناسب مع ميزانيتك الشهرية؛ وسيتم تمويلك فوراً.