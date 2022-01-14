كايلي جينر.. أقوى نساء العالم على "إنستغرام"

باتت نجمة شبكات التواصل الاجتماعي وسيدة الأعمال المنتمية إلى عائلة كارداشيان، كايلي جينر، صاحبة أكبر عدد من المتابعين على "إنستغرام" بين النساء في العالم.

واستقطب حساب كايلي جينر حتى صباح الخميس 301 مليون متابع، مما جعلها تحتل المركز الثاني بين المشاهير من الجنسين، بعد لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو (389 مليونا)، علما أن المركز الأول هو للحساب الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها (460 مليونا).

واكتسبت كايلي (24 عاما) شهرتها من مشاركتها في برنامج تلفزيون الواقع "كيبينغ آب ويذ ذي كارداشيانز"، مع أخواتها كورتني وكيم وكلوي كارداشيان.

ثم أسست شركة مستحضرات التجميل "كايلي كوزميتيكس" ونفذت مشاريع أخرى مربحة في عالم الأعمال.

وسبق للشابة الثرية أن حققت مؤقتا رقما قياسيا على"إنستغرام" عام 2018، تمثل بنيلها أكثر من 18 مليون علامة "إعجاب" لإعلان ولادة ابنتها ستورمي، قبل أن تحطم هذا الرقم عام 2019 صورة بيضة نُشرت في صورة تحد لجينر، وحصلت البيضة إلى الآن على أكثر من 55 مليون علامة "إعجاب".

إلا أن حضور جينر الحامل حاليا بطفلها الثاني تراجع في الآونة الأخيرة على "إنستغرام"، بعد كارثة التدافع التي أدت إلى سقوط 10 قتلى خلال حفلة لشريك حياتها مغني الراب ترافيس سكوت ضمن مهرجان "أستروورلد" بولاية تكساس الأميركية في نوفمبر الماضي.