جونسون يعتذر للملكة إليزابيث بعد فضيحة الحفلات

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال ناطق باسم زعيم حزب المحافظين، الجمعة: "من المؤسف جدا أن يحدث ذلك فى وقت حداد وطنى، وقد اعتذر 10 داوننغ ستريت (الحكومة) للقصر".

ويأتى الاعتذار وسط ضغوط كبيرة على جونسون، فبينما كانت ملكة بريطانيا تحضر وحيدة حزينة مراسم دفن زوجها، كان فريق رئيس الوزراء يحضر حفلا بمقره فى "داوننغ ستريت"، فى وقت كان فيه تجمع أفراد من أسر مختلفة داخل أماكن مغلقة محظورا.

ويواجه جونسون حاليا أكثر الأزمات حرجا خلال رئاسته مجلس الوزراء، بعد تكشف أمر سلسلة من التجمعات فى "داوننج ستريت" خلال فترة الإغلاق والحظر المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، فى وقت ربما كان يتعذر فيه على المواطن العادى أن يودع قريبا يحتضر.

وبعد أن حقق جونسون فوزا انتخابيا ساحقا فى 2019، خرج الأربعاء الماضى ليعتذر بعد حفل لاحتساء الخمور فى مقره الرسمى، فى أول فترة إغلاق بسبب كورونا فى بريطانيا، واعترف أنه كان حاضرا فى الحفل.

حفل فى ليلة الوداع

وقالت صحيفة "تلجراف" إن حفلى مشروبات آخرين أقيما أيضا داخل "داوننج ستريت" فى 16 أبريل 2021 عندما كانت هناك قيود على اللقاءات الاجتماعية، سواء فى أماكن مغلقة أو مفتوحة، وقالت إن جونسون كان بمقره الريفى فى تشيكرز فى ذلك اليوم.

وفى اليوم التالى، كانت الملكة إليزابيث تودع زوجها فيليب الذى توفى عن عمر 99 عاما.

متشحة بالسواد وبوجه يكسوه الحزن البالغ، وقفت الملكة البالغة من العمر 95 عاما وحيدة محنية الرأس أثناء إنزال جثمان رفيق دربها على مدى 73 سنة إلى القاعة الملكية فى كنيسة القديس جورج، أما فى "داوننج ستريت"، فكان الأمر مختلفا.

قالت "تلجراف" إن فريق جونسون توجه إلى متجر قريب لشراء المشروبات الكحولية، واستخدم جهاز كمبيوتر محمولا لإطلاق الموسيقى، وتحطمت أرجوحة يستخدمها ابن جونسون الصغير.

معارضو جونسون طالبوا باستقالته، ووضعوه فى صورة ذى الوجهين الذى يطالب الشعب بالالتزام ببعض من أشد القواعد إيلاما وقت السلم، بينما فريقه يلهو ويمرح.

انضم لهذه المطالبات عدد محدود، لكنه آخذ فى الزيادة، من حزب المحافظين الذين ينتمى إليه جونسون نفسه، خشية أن تسبب هذه الأحداث ضررا بفرص الحزب الانتخابية.

أما جونسون نفسه (57 عاما)، فقد قدم روايات متعددة لهذه الحفلات، تراوحت بين نفى خرق أى قواعد وبين تفهم الغضب مما بدا من رياء فى قلب الدولة.