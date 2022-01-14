فنلندا: لا نعتزم الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، اليوم الجمعة، إن "فنلندا ليس لديها خطط فى الوقت الحالى للانضمام إلى الناتو"، وسط تصاعد التوترات الأمنية بين روسيا وأوكرانيا.





وقال هافيستو للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى فرنسا، حسب وكالة "رويترز": "فنلندا لا تناقش الانضمام إلى الناتو، ولا يوجد لدى فنلندا مثل هذا المشروع المرتقب، السياسة الأمنية الفنلندية لا تزال ثايتة دون تغيير".

وصرح وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف، فى وقت سابق، أن "الناتو يستقطب أوكرانيا والدول الإسكندنافية للانضمام للحلف".

وقال لافروف: "تتواصل محاولات التوسع المصطنع فى تكوين حلف شمال الأطلسى، لجذب أوكرانيا إليه، على وجه الخصوص. كما تم الإدلاء بتصريحات مثيرة للاهتمام أخيرا من قبل قيادة الناتو والولايات المتحدة، حيث ستكون الدول الإسكندنافية التى ليست عضوا فى الحلف، مرحب بها".

وأضاف لافروف: "مثل هذا الإغراء المصطنع، والتوسع المصطنع لهذا الهيكل، الذى فقد معنى وجوده بعد الحرب الباردة، بعد اختفاء حلف وارسو. هو محاولة لإطالة كل ذلك بشكل مصطنع".