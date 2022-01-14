الداخلية التونسية: متظاهرون حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية بشارع بورقيبة

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إن نحو 1200 شخص تظاهروا فى محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشيرة إلى أن المتظاهرين حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية ومهاجمة قوات الأمن المتمركزين لحفظ النظام.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت وزارة الداخلية التونسية إن المتظاهرين تعمدوا مخالفة القرار الوزارى بمنع التظاهرات لمنع انتشار فيروس كورونا. ودعت وزارة الداخلية، كافة التونسيين للالتزام بالقرارات المتخذة، وعدم الانسياق وراء دعوات غير قانونية للتجمع.

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