الجيش الأمريكى: الصواريخ الكورية الشمالية لا تشكل تهديدا لحلفائنا

جدة - نرمين السيد - قالت القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا، فى وقت سابق اليوم الجمعة، لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين أو الحلفاء فى شبه الجزيرة الكورية.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، فى وقت مبكر من اليوم، إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى من مقاطعة بيونجان الشمالية.

وذكرت القيادة الأمريكية فى منطقة المحيطين فى بيانها: "نحن على علم بعملية الإطلاق الصاروخى ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا".

وأضافت: "بينما نقيم هذا الحدث بأنه لا يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضى الأمريكية، أو لحلفائنا، فإن عملية الإطلاق تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرنامج الأسلحة غير المشروع لكوريا الشمالية".

وأردف البيان أن قيادة منطقة المحيطين الهندى والهادئ "تؤكد أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يظل صارما".

عملية اليوم هى ثالث تجربة صاروخية تجريها كوريا الشمالية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث أجرت بيونغ يانغ تجربة صاروخية فى 5 يناير.

وفى وقت سابق من الأسبوع، أجرت تجارب على ما قالت إنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت والذى طار لمسافة 620 ميلا وعلى ارتفاع 37 ميلا.