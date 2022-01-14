العراق: نجاة عضو فى الحزب الديمقراطى من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، قال مصدر أمنى عراقى، إن مجموعة مسلحة اعترضت صباح اليوم موكب "مهـدى عبد الكريم الفيلى" على طريق قناة الجيش وحصل تبادل إطلاق للنار بين الحماية والمجموعة المسلحة.

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات فقط أضرار لحقت بالمركبات المرافقة للعضو.

وقال مهدى عبدالكريم فى تصريحات صحفية، إن "مسلحين يستقلون سيارتين اعترضوا موكبه على طريق قناة الجيش السريع، وفتحوا النار على الموكب، فى ساعات الصباح الأولى".

وأضاف أن "أفراد الحماية ردوا بإطلاق النار دفاعا عن النفس، دون أن يخلف الهجوم أية إصابات، لكنه أدى إلى أضرار كبيرة فى سيارته وسيارة أفراد الحماية نتيجة كثافة إطلاق النار"، موضحا أن السلطات الأمنية "فتحت تحقيقا فى الحادثة".

فى غضون ذلك، تعرض مقر حزب "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان الجديد، محمد الحلبوسى، إلى استهداف بقنبلة يدوية، فيما تعرض مقر تحالف "عزم" وهو شريك مع تقدم إلى هجوم بطائرة مسيرة فى منطقة اليرموك، دون أن تسفر تلك الهجمات عن سقوط ضحايا بشرية.