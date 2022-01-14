أخبار اليمن : 34 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية

34 غارة عدوانية على 5 محافظات يمنية
شنّت طائرات العدوان السعودي اليوم سلسلة غارات هستيرية على مأرب والجوف وشبوة والبيضاء وصعدة.
وأفاد مصدر أمني بأن طيران العدوان استهدف بـ8 غارات مديرية الوادي و8 غارات مديرية الجوبة و6 غارات مديرية حريب، و4 غارات مديرية رغوان، وغارة مديرية صرواح بمأرب، وغارتين على منطقة المرازيق في مديرية خب والشعف بالجوف.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المُعادي شن 3 غارات على مديرية بيحان بشبوة، وغارة على مديرية السوادية في البيضاء، وغارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بصعدة.
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