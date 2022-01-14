كرواتيا تفقد 10% من سكانها

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "هينا" عن مديرة وكالة الإحصاء ليديجا بركوفيتش قولها إن إجمالى عدد سكان كرواتيا بلغ 3.9 مليون حتى 31 أغسطس 2021، منخفضا من 4.3 مليون فى 2011.

وأظهرت الأرقام الأولية لوكالة الإحصاء الكرواتية أن أكبر هجرة جماعية سُجلت فى شرق كرواتيا وأدناها فى العاصمة زغرب. ولم تتضح على الفور البيانات حول معدلات المواليد.

ولم تشر الوكالة إلى أين ذهب أولئك الذين هاجروا، لكن من السهل على الكروات العيش والعمل فى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى بعد انضمام بلادهم إلى الكتلة فى عام 2013.

وذكرت بركوفيتش أن هذا التعداد كان أول عملية إحصاء رقمى فى كرواتيا، وشارك فيها 40% من السكان، وقد ثبت فعاليته الشديدة بفضل القيود المفروضة على الحركة أثناء الجائحة.