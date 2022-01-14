جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "هينا" عن مديرة وكالة الإحصاء ليديجا بركوفيتش قولها إن إجمالى عدد سكان كرواتيا بلغ 3.9 مليون حتى 31 أغسطس 2021، منخفضا من 4.3 مليون فى 2011.
وأظهرت الأرقام الأولية لوكالة الإحصاء الكرواتية أن أكبر هجرة جماعية سُجلت فى شرق كرواتيا وأدناها فى العاصمة زغرب. ولم تتضح على الفور البيانات حول معدلات المواليد.
ولم تشر الوكالة إلى أين ذهب أولئك الذين هاجروا، لكن من السهل على الكروات العيش والعمل فى دول الاتحاد الأوروبى الأخرى بعد انضمام بلادهم إلى الكتلة فى عام 2013.
وذكرت بركوفيتش أن هذا التعداد كان أول عملية إحصاء رقمى فى كرواتيا، وشارك فيها 40% من السكان، وقد ثبت فعاليته الشديدة بفضل القيود المفروضة على الحركة أثناء الجائحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كرواتيا تفقد 10% من سكانها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.