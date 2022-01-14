وقفة فى سلوان بالقدس ضد أعمال التهويد ومصادرة المنازل

جدة - نرمين السيد - شارك العشرات من أهالى مدينة القدس المحتلة، اليوم الجمعة فى وقفة ببلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى المبارك، رفضا لأعمال التهويد والاستيلاء التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالمنطقة.





وقال شهود عيان إن الوقفة تمت بدعوة من لجنتى الدفاع عن سلوان وعن حى واد الربابة، عقب أداء صلاة الجمعة فى مسجد محمد الفاتح بالبلدة؛ رفضا لسياسات التهجير القسرى، وهدم البيوت، والاستيلاء على الأراضى فى الحاضنة الجنوبية للأقصى.

وقال المُستشار فى ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضى -فى مؤتمر صحفى- إن أحياء سلوان لن تكون سهلة المنال لتنفيذ مخطط الحدائق التوراتية والتلفريك وهدم المنازل والاستيطان، مضيفا أن ستة أحياء مهددة بالتهجير القسرى، وأهالى البلدة سيدافعون عن وجودهم وعقاراتهم ومنازلهم وأملاكهم فى الحاضنة الجنوبية للأقصى التى يعنى استهدافها استهداف المسجد.

واعتبر الرويضى أن صمت المجتمع الدولى عن الجرائم الإسرائيلية فى القدس المحتلة عموما وسلوان خصوصا يجعله شريكا فيها، داعيًا إلى توفير حماية دولية عاجلة لأهلنا هناك لمواجهة جرائم الاحتلال وسياسات التطهير العرقى.

ويواصل أهالى سلوان الصمود والثبات فى أراضيهم، وتعتبر البلدة الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال الاستيلاء على الأراضى والبيوت أو هدمها.

ويخضع المقدسيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، فى مقابل بناء مئات الآلاف الوحدات الاستيطانية، فى حين يهجر حوالى نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها بسبب منعهم من استصدار رخص بناء، وهدم منازلهم والاستيلاء عليها وعلى وأراضيهم.