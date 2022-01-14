بسبب أوميكرون.. الصين تعلق رحلاتها الجوية من 150 دولة

وجاء فى الإشعار، أن الركاب الذين أقاموا فى دول مثل المملكة المتحدة أو كندا أو روسيا خلال الـ 21 يومًا الماضية يخضعون للتعليق، وأضاف أن القرار اتخذ من أجل السيطرة على انتشار متغير أوميكرون شديد العدوى.
أبلغت وكالة الصحة فى هونج كونج عن 385 حالة إصابة إيجابية بـ COVID-19 فى الأيام الـ 14 الماضية، معظمها "مستورد" من دول أخرى، حسبما أفاد مسؤولون فى بيان صحفى يوم الجمعة.
كما أفادت وكالة أسوشيتد برس أن المدينة أغلقت العديد من المبانى السكنية واختبرت الآلاف استجابة للحالات الجديدة.
وتأتى هذه القيود فى أعقاب تشديد السيطرة فى الموجة الأخيرة من الوباء وبينما تستعد الصين لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين.
ووفقا للتقرير، تنفذ الصين اختبارات على مستوى المدينة فى بعض المدن وتختبر أيضًا الأطفال من المدارس الدولية كجزء من سياستها "صفر حالة".
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