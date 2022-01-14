8694 أردنيا وأردنية يعملون بالفروع الإنتاجية في الألوية والمحافظات

دوت الخليج :- قال وزير العمل نايف استيتية، إن عدد الأردنيين المشتغلين في الفروع الإنتاجية الـ 32 المنتشرة في ألوية ومحافظات المملكة بلغ 8694 عاملا وعاملة، منهم 2400 عامل وعاملة جرى تشغيلهم في العام الماضي.

وأوضح استيتية في تصريح صحافي، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع عدد المشتغلين جاء بعد تنفيذ عدد من الأيام الوظيفية، خلال الأشهر الماضية، في ألوية ومحافظات المملكة التي توجد فيها الفروع الإنتاجية، والتي جاءت بالتنسيق مع الشركات المشغلة لهذه الفروع.

وأكد أنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بالتوسع في هذه المشاريع لتوفير فرص عمل للشباب الأردني، فإنه سيجري إنشاء فروع إنتاجية جديدة في عدد من المحافظات، كما سيجري التوسع في تنفيذ أيام وظيفية في المحافظات كافة.

ولفت استيتية إلى أنه جرى في العام الماضي إعادة تشغيل الفرع الإنتاجي في لواء الشوبك لتشغيل 200 عامل وعاملة، كما جرى افتتاح الفرع الإنتاجي في لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء الذي باشر العمل، مضيفا أنه أعيد تشغيل فرع إنتاجي في محافظة عجلون، وجرى البدء بتشغيل فرع إنتاجي في لواء الحسينية في محافظة معان لإعادة تدوير الورق والكرتون لتدوير صناعة الكرتون.

وأكد وزير العمل أن الجولات الميدانية للفروع تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وتعليمات رئيس الوزراء، لمنح الأولوية للاستماع إلى مطالب المواطنين والاستجابة لها، وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجههم، إضافة إلى الاستماع للمستثمرين ومساعدتهم لتجاوز التحديات التي قد تواجههم، وفقا للقوانين والأنظمة.

وأشارت مديرة وحدة الفروع الإنتاجية في الوزارة نجاح البريقي، إلى أنه بناء على الجولات الميدانية قام ضباط الارتباط بالميدان بمتابعة التشغيل في الفروع الانتاجية، والتوصل إلى حلول فورية للملاحظات التي جرى رصدها، خصوصا فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وحقوق العمال ومدى التزام الفروع الإنتاجية بتوفير حضانات لأطفال العاملين وأجهزة التكييف والتبريد للعاملين في الفروع.

وأضافت أنه جرى عقد محاضرات في مجال الارشاد المهني للعاملين في الفروع الإنتاجية من خلال فريق العمل في الوحدة وضباط الارتباط في الميدان، لافتة إلى أنه جرى تنفيذ أيام ومقابلات وظيفية بالتعاون مع مديريات العمل في الميدان ومنظمات المجتمع المدني لرفد الفروع والوحدات الإنتاجية بالمزيد من العمالة الأردنية.

وأكدت البريقي أن وحدة الفروع الإنتاجية قامت بمتابعة العمل في اللجنة الفنية ولجنة العطاءات الخاصة وحل الملاحظات الواردة بخصوص الفروع قيد الإنشاء وكذلك الفروع العاملة.