مجلس الأمن يدعو للإفراج الفورى عن السفينة الإماراتية «روابى»

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "فرانس برس" أن البيان الذى صاغته المملكة المتحدة يندد "بضغط من الإمارات العضو غير الدائم فى مجلس الأمن منذ مطلع يناير باحتجاز السفينة "روابى".

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون "كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة" ويؤكدون "أهمية حرية الملاحة فى خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولى".

وحث المجلس فى ختام بيانه "كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع فى اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة".