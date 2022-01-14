ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022 ومعدلات القبول الموازي عبر موقع وزارة التعليم العراقية ونتائجنا حيث بدأت إلى حد كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل تتزايد إلى حد كبير من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين وذلك بعدما تم تفعيل موقع وزارة التربية والتعليم نتائجنا لأجل توصيل الطلاب على نتائجهم بشكل وبصورة الكترونية نتابعها الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

ظهرت الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022

تم الاعلان عن موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لأجل مساعدة الطلاب على الحصول على جميع خدمات التعليم بشكل وبصورة الكترونية، حيث اشارت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على وصول عدد المقبولين بالتعليم الموازي الى 22 الف طالب وطالبة من بينهم 3454 طالب وطالبة من الاعوام الماضية، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم على ان موعد بداية الفصل الدراسي الاول فى العراق سيكون فى اليوم السابع والعشرون من شهر يناير المقبل، على ان تأكد وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي سيجري اعمال نشر إمكانية الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا، على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك فور اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- هي خطوة الانتقال الى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- هي الخطوة المخصصة للاختيار قسم نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- هي الخطوة المخصصة لأجل تسجيل اسم الطالب الربعي ورقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة له

الخطوة الرابعة والاخيرة:- هي الخطة المخصصة للنقر على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل ملفات pdf امام جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على معدلات ما قبل التعليم الجامعي فى كافة المحافظات العراقية الموجودة بالعراق