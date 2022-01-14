صنعي بنفسك كريم أساس بالنشا مناسب للبشرة وعالي التغطية وخافي لأي عيوب بأقل تكلفة

طريقة عمل كريم أساس بالنشا، كريم الأساس ليس مجرد مستحضر تجميلي يساعد في تفتيح الوجه فقط، بل هو من أهم مواد التجميل الذي يعمل على تفتيح الوجه، والتخلص من البقع الغامقة، والعيوب الظاهرة في الوجه بشكل كامل، ويعطي الوجه الشكل المطلوب واللون المرغوب فيه، لذلك يستخدم بشكل دائم، والآن يمكنك عمل كريم الأساس بمواد طبيعية بدلًا من شرائه جاهز، ويصبح أكثر أمانا ولا يوجد له أي آثار سلبية على البشرة بعد ذلك.

طريقة عمل كريم الأساس باستخدام النشا في المنزل

يمكنك القيام بعمل كريم الأساس منزليًا بطرق طبيعية، وبتكاليف أقل، ومن أهم هذه الطرق المستخدمة في ذلك هو استخدام النشا الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للبشرة وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا، ويتوقف الكمية على حسب لون البشرة إذا كانت فاتحه تزداد الكمية بعض الشيء، أما إذا كانت غامقة فتقل كمية النشا.

ملعقة من أحمر الخدود الدرجة الفاتحة.

ملعقتين من الكاكاو، أو القرفة.

خمس نقاط من زيت الزيتون، أو الجوجوبا.

خمس نقاط من فيتامين e.

بعض النقاط من أي زيت عطري.

طريقة التحضير والتطبيق