تسعيرة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 تسجيل منصة دعم الكهرباء الأردنية للاستفادة من الدعم

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عمر شويل - جدة تسعيرة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 والتسجيل في برنامج منصة دعم الكهرباء الأردنية kharab go jo 2022 لا تزال محل اهتمام بالغ من قبل مواطني المملكة، خاصة بعدما أعلن “حسين اللبون” رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تطبيق تعرفة كهرباء جديدة تراعي الفئات محدودة الدخل والتي تستهلك الكهرباء بمعدلات أقل، حيث سيتم تطبيق تعرفة العرباء الجديدة خلال 4 شهور من بداية العام الحالي 2022، وأكد “اللبون” بأن التعرفة الكهربائية الجديدة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية الأقل استهلاكاً للكهربا، وهم الغالبية من مستهلكي الكهرباء.

تسعيرة الكهرباء الجديدة بالأردن kharab gov jo 2022 برنامج منصة دعم الكهرباء

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به “اللبون” خلال البيان الصحفي الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حيث صرح بأن فواتير الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة ستكون أفل من التعرفة الحالية، وذلك لما يزيد عن 90% من المشتركين بالقطاع المنزلي، وهم الفئة التي تستهلك أقل من 600 كيلو واط ساعة كل شهر، وهم الفئة التي ستكون فواتيرهم لا تتجاوز 50 دينار شهريا بحد أقصى.

إلا أن الفئات أصحاب الاستهلاك المرتفع بالقطاع المنزلي فسوف ترتفع قيمة فواتيرهم الشهرية وفق تعريفة الكهرباء الجديدة، أما عن التعريفة الجديدة للكهرباء للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والصحية، سيتم تخفيض تعرفة استهلاك تلك القطاعات، وذلك بهدف تحفيف العبء عن تلك القطاعات الحيوية، مما سيبع ذلك من أثر ومردود تحفيزي لتلك الأنشطة على التوسع وزيادة إنتاجها، حيث تعتبر قيمة استهلاك تلك الأنشطة من الكهرباء تحدي كبير يعوق استمرارها وتوسعاتها، أما عن تلك الأنشطة المشمولة بتخفيض التعرفة الكهربائية لها فتشمل التالي:

القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

قطاع الصناعة.

النشاط الزراعي.

الأنشطة التجارية.

المستشفيات.

السياحة والفنادق.

وتهدف الحكومة الأردنية من خطتها من برنامج منصة دعم الكهرباء، وبتطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، وهم الفئة الأكبر حجما والتي تمثل أكثر من 90% من المواطنين، حيث تشوف التعريفة السابقة للتعريفة الجديدة الكثير من مواطن الخلل والتشوهات، كما سيتم تطبيق مبدأ الشفافية، وذلك عن طريق تيسير فهم فاتورة الاستهلاك، وتجدر الإشارة إلى أن تسعيرة التعرفة الجديدة للكهرباء حظيت بتدقيق وتشاور مع أعضاء مجلس النوّاب، ولجنة الطاقة وكذلك لجنة الاستثمار وممثلين عن القطاع الخاص.

شرائح تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة المنزلية المدعومة

من 1 – 300 ك. و. س / شهر 50 من 301 – 600 ك. و. س / شهر 100 أكثر من 600 ك. و. س / شهر 200

دعم الكهرباء الإضافي وفق تعريفة الكهرباء الجديدة للمنازل

وتجدر الإشارة إلى أنه وفق خطة الحكومة الأردنية سيتم تقديم دعم إضافي للاستهلاك المنزلي، هذا بالإضافة إلى تخفيض تعرفة الكهرباء للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط شهريا، أما عن الدعم الإضافي التي ستقدمه الحكومي فبيانه كالتالي:

دعم إضافي ثابت على الفواتير الشهرية بقيمة 2.5 دينار أردني، وذلك للمستهلكين للكهرباء من 51 كيلو واط حتى 200 كيلو واط شهريا.

الدعم للمستهلكين للكهرباء من 201 إلى 600 كيلو واط سيتم منحهم دعم إضافي مقداره 2 دينار أردني شهرياً، ويستثنى من ذلك اشتراكات عدادات الخدمات.

طريقة وخطوات التسجيل في دعم الكهرباء بالأردن

يتم التسجيل الإلكتروني في “منصة دعم الكهرباء“. يقوم باختيار نوع التسجيل. يتم تسجيل جميع البيانات ورمز التحقق والتعرف على الشروط.

قيمة فاتورة الاستهلاك حسب كمية الاستهلاك حسب تسعيرة الكهرباء الجديدة بالأردن

شروط التسجيل للحصول على دعم التعرفة المنزلية والفئات المستفيدة