موعد انخفاض سعر الذهب 2022 أفضل موعد لشراء الذهب و توقعات أسعار الذهب 2022

موعد انخفاض سعر الذهب 2022 أفضل موعد لشراء الذهب و توقعات أسعار الذهب خلال العام، أصبح الذهب الأن هو حديث الساعة ويتساءل عن أسعاره الملايين يومياً، سواء كان لغرض الشراء للإستثمار أو المظهر الجمالي الذي يسعى إليه السيدات، لذا نتناول اليوم توقعات أسعار الذهب خلال عام 2022 ، بالإضافة إلى أفضل وقت لشراء الذهب و موعد انخفاض سعر الذهب، موعد انخفاض سعر الذهب 2022 أفضل موعد لشراء الذهب و توقعات أسعار الذهب خلال العام.

موعد انخفاض سعر الذهب 2022

نتناول في البداية رحلة الذهب خلال عام 2021 ثم نوضع أفضل موعد لشراء الذهب 2022، حيث بلغت في الأول من ديسمبر خلال عام 2020 أونصة الذهب 1914 دولار، ومع إنطلاق عام 2021 بلغت أونصة الذهب 1860 دولار وخلال شهر فبراير وصل سعر الأونصة 1740 دولار وبعد مرور شهر إستمر الهبوط حتى وصل إلى 1720 دولار، إستمر الهبوط حتى أول مايو الماضي ووصل إلى أعلى سعر خلال عام 2021 وهو 1911 دولار لأونصة الذهب، ثم تراجع مرة أخرى في سبتمبر حتى وصل إلى 1758 دولار حتى وصل في نهاية عام 2021 إلى 1800 دولار لأونصة الذهب، وهذا ما يوضح خسارة الذهب 60 دولار تقريباً خلال عام 2021.

توقعات أسعار الذهب خلال عام 2022

مما لا شك فيه أن الذهب يتأثر تأثر بالغ بالتضخم العالمي و الجائحة العالمية التي تجاوزت العامين حتى الآن، ومن المتوقع تذبذب أسعار الذهب خلال عام 2022 صعود و هبوط طفيف، من المتوقع أن يبلغ سعر الأونصة خلال الربع الأول من عام 2022 ما يتراوح بين 1700 دولار و 1900 دولار، بداية من الربع الثاني من عام 2022 وخاصة مع انطلاق شهر إبريل من المتوقع أن يتراجع سعر الذهب بشكل كبير مع قرار تحريك أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، من المتوقع أن تتراجع أسعار أونصة الذهب من 1700 دولار إلى 1600 دولار.

أفضل موعد لشراء الذهب 2022

من المعروف أن الإستثمار في الذهب يُعد بمثابة إستثمار طويل الأجل ولا يتوقع أي شخص عند شراء ذهب أن يقوم ببيعه بعد مرور 6 أشهر أو عام، لذا يُعد أفضل موعد لشراء الذهب هو الشراء في أوقات الهبوط بعد مرور الربع الأول من عام 2022، إذا كان مبلغ الإستثمار كبير يتم تقسيم المبلغ إلى عدة أجزاء و الشراء في كل موجة هبوط لأسعار الذهب، قدمنا لكم اليوم موعد انخفاض سعر الذهب 2022 أفضل موعد لشراء الذهب و توقعات أسعار الذهب خلال العام.