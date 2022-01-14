نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن تأشيرة سياحية لقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الحكومة القطرية بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية, ومن بين الخدمات الإلكترونية التي تقدمها خدمة الاستعلامات, وهي خدمات يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية, وتسعي دائماً الحكومة القطرية بتوفير كل سبل الراحة والرفاهية في تقديم الخدمات, ومن بين سعي الحكومة القطرية في توفير الوقت والجهد للمواطنين هي تحويل اغلب الخدمات الحكومية في الدولة إلي خدمات إلكترونية.

خدمات الاستعلام عن تأشيرة سياحية لقطر

يمكن للأشخاص أن يقوموا بالاستعلام عن التأشيرات السياحية داخل دولة القطر, والاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة المقدمة من الحكومة, ولكي تستطيع الاستعلام عن التأشيرات السياحية في قطر يمكنك القيام بالآتي.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية.

قم باختيار خيار الـتأشيرات والوثائق الرسمية.

يتم القيام باختيار تأشيرة سياحية.

ليتم بعد ذلك إدخال جميع البيانات والمعلومات التي يريدها الموقع, ولكن لابد أن يراعي الدقة في إدخال المعلومات, من بين المعلومات الهامة المطلوبة التي يجب إدخال هو رقم طلب التأشيرة, ورقم جواز السفر للشخص الذي تقوم بالاستعلام له.

ما هو الفرق بين تصريح السفر وتأشيرة السياحة

هناك الكثير من الفروق التي تكون بين تصريح السفر وبين تأشيرة السياحة, فلابد قبل القدوم علي طلب تأشيرة سياحية أو تصريح سفر الاطلاع على هذه الفروق.