أخبار اليمن : صلاح والعدلة والسماوي يطمئنون على صحة القوسي والرقيحي

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المؤتمر نت - صلاح والعدلة والسماوي يطمئنون على صحة القوسي والرقيحي
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دوت الخليج -
صلاح والعدلة والسماوي يطمئنون على صحة القوسي والرقيحي
بتكليف من رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي قام عزام عبدالله صلاح رئيس لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام وعبده مهدي العدلة مقرر لجنة القوى العاملة وإسماعيل السماوي رئيس لجنة النقل والاتصالات، بزيارة تفقدية لعضوي المجلس الشيخ ناجي صالح القوسي، والقاضي العلامة احمد محمد الرقيحي كل على حده بمنازلهما واللذين يعانيان من المرض لأكثر من عامين.
واطمأن النواب صلاح والعدلة والسماوي على صحة النائبين القوسي والرقيحي، ونقلوا تحيات رئيس المجلس ونوابه وجميع أعضاء المجلس وتمنياتهم لهما بالشفاء العاجل.
من جانبهما عبر عضوا المجلس القوسي والرقيحي عن شكرهما وتقديرهما وامتنانهما على هذه الزيارة والتي تعكس اهتمام رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة وأعضاء المجلس بزملائهم المرضى والاطمئنان علي صحتهم.
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