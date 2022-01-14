الجيش اليمنى يعلن تقدمه فى معارك مع الحوثيين جنوب مأرب

جدة - نرمين السيد - حقق الجيش اليمنى التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الجمعة، تقدما ميدانيا فى معارك مع ميليشيا الحوثيين فى محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين للشهر الحادى عشر تواليا، شمال شرقى اليمن.





وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت صباح اليوم هجوما مباغتا على الحوثيين، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية فى الجبهة الشمالية الغربية لمأرب"، مضيفاً أن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، فيما أُلقى القبض على عدد منهم".

وذكر أن "هجوما واسعا نفذه الجيش والمقاومة فى الجبهة الجنوبية من مأرب، أدى إلى تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا"، موضحا أن "مسافة التقدم الذى تم تحقيقه تزيد عن 10 كم".

وأشار إلى "تحقيق ألوية العمالقة جديداً فى عدّة محاور بجبهة حَريب (جنوب مأرب)، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة فى جبهة ملعا".

وأكد إعلام الجيش اليمنى، أن "طيران التحالف شن بالتزامن مع المعارك سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للحوثيين فى مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد".