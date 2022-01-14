وقال المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية شنّت صباح اليوم هجوما مباغتا على الحوثيين، تمكنت خلاله من تحرير مواقع استراتيجية فى الجبهة الشمالية الغربية لمأرب"، مضيفاً أن "العشرات من عناصر الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، فيما أُلقى القبض على عدد منهم".
وذكر أن "هجوما واسعا نفذه الجيش والمقاومة فى الجبهة الجنوبية من مأرب، أدى إلى تحرير مناطق واسعة باتجاه عقبة ملعا"، موضحا أن "مسافة التقدم الذى تم تحقيقه تزيد عن 10 كم".
وأشار إلى "تحقيق ألوية العمالقة جديداً فى عدّة محاور بجبهة حَريب (جنوب مأرب)، وأصبحت على مقربة من الالتحام بقوات الجيش والمقاومة فى جبهة ملعا".
وأكد إعلام الجيش اليمنى، أن "طيران التحالف شن بالتزامن مع المعارك سلسلة غارات استهدفت تحصينات وتجمعات وتعزيزات للحوثيين فى مواقع متفرقة جنوب مأرب، وألحقت بهم خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيش اليمنى يعلن تقدمه فى معارك مع الحوثيين جنوب مأرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.