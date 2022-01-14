بطلب من أمريكا.. لحظة القبض على أخطر شبكة قرصنة روسية «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن، أعربا خلال قمة عقدت فى يونيو عن رغبتهما فى تعزيز تعاونهما فى مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو فى هذا الإطار.

وقال جهاز الأمن الاتحادى الروسى فى بيان اليوم إنه بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن الروسية والشرطة الروسية "وُضِع حد لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة".

وأضاف أن عمليات بحث تمت "بناء على طلب السلطات الأميركية المختصة" استهدفت 14 شخصا و25 عنواناً فى خمس مناطق روسية، أبرزها العاصمة موسكو وسانت بطرسبرج، ثانى مدينة فى البلاد، سمحت بضبط ما يعادل 426 مليون روبل (نحو 5.6 مليون دولار أميركى) و20 سيارة فارهة.

ولم يحدد جهاز الأمن الروسى عدد الموقوفين، لكنه بث مقاطع فيديو لعمليات التوقيف.

وأوضح المصدر نفسه أن أعضاء المجموعة "طوّروا برامج ضارة ونظموا عمليات اختلاس أموال من حسابات مصرفية لمواطنين أجانب وصرفوها".

وفى أوائل يوليو 2021، أعلنت مجموعة القرصنة التى تتحدث الروسية والمعروفة أيضاً باسم "سودينوكيبى"، مسؤوليتها عن هجوم الفدية الذى استهدف شركة المعلوماتية الأميركية "كاسيا".

فى ضوء ذلك، طلب جو بايدن خلال اتصال هاتفى مع، فلاديمير بوتين، التحرك لمنع الهجمات التى تنفذ من روسيا وإلا ستتخذ الولايات المتحدة "الإجراءات اللازمة".