هزة أرضية بقوة 5.5 درجة تضرب أفغانستان وطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه تم تسجيل الهزة فى جبال هندوكوش شمال شرقى أفغانستان وجنوب طاجيكستان عند الساعة 16:30 بتوقيت UTC اليوم الجمعة. وأشار إلى أن مركز الهزة كان على عمق 100 كم، وعلى بعد 25 كم عن بلدة إشكاشيم الطاجيكية.

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