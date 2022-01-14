جدول أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير 2022 في السعودية مراجعة شركة أرامكو التسعيرة الجديدة

قامت شركة ارامكو السعودية خلال الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير الإعلان رسميا عن أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير في السعودية، وذلك بالتزامن مع قيامة ارامكو السعودية بأجراء المراجعة الدورية على أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة، وتزامنا مع الموعد الشهري الخاص بطرح الأسعار الشهرية الخاصة بأنواع البنزين المختلفة في السعودية، حيث تعتبر شركة ارامكو السعودية هي المسئولة رسميا عن تحديد اسعار البنزين الجديدة بشكل شهري والتي يتم تطبيقها في جميع انحاء السعودية بشكل عام.

تطبيق أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يناير

أعلنت شركة ارامكو السعودية رسميا صباح اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير عن تطبيق الأسعار الجديدة الخاصة بالبنزين لشهر يناير في السعودية، والتي من المفترض أن يتم تطبيقها حتى يوم العاشر من شهر فبراير المقبل، حيث جاءت الأسعار الخاصة بالبنزين على نحو مستقر مقارنة بالاسعار المعتمدة في السعودية خلال الشهور الماضية، وقد كانت شركة ارامكو خلال الأيام الأخيرة قد أعلنت عن تحديث أسعار الديزل في السعودية والتي جاءت على نحو مرتفع، بينما شهدت اسعار البنزين بالأنواع الأخرى على نحو مستقر في السعودية الشهر يناير الجاري.

أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير في السعودية 2022

أعلنت شركة ارامكو السعودية المسئولة عن تحديد أسعار البنزين في السعودية بشكل شهري عن أسعار البنزين الجديدة بعد التحديث لشهر يناير الجاري، فنجد أنه من المعتاد ان تقوم شركة ارامكو بالإعلان عن أسعار البنزين الجديدة بشكل شهري يوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم تطبيق الأسعار في اليوم التالي يوم 11 من الشهر الميلادي، وتبعا للأسعار التي تم تطبيقها بداية اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير، فقد استقرت اسعار البنزين بالأنواع المختلفة لتأتي على النحو التالي.