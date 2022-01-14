تسريب مواصفات هاتف Galaxy S 22 Ultra مستشعر الكاميرا الجديد لن تتخيل قوته

تسريب مواصفات مستشعر الكاميرا الجديد في Galaxy S 22 Ultra، لا تتوقف شركة سامسونج عن إنتاج الهواتف الذكية المتطورة والإبداعية التي تبهر الجميع، منها جهاز Galaxy S 22 Ultra الجديد، حيث تم تسريب بعض المعلومات المتعلقة بمواصفات كاميرا الهاتف ومستشعر الكاميرا الجديد في الهاتف، كذلك المواصفات الخاصة بلون الهاتف وسعره وغير ذلك من تسريبات منتشرة على الإنترنت، والتي نتعرف على جزء منها في التقرير التالي.

تسريب مواصفات مستشعر الكاميرا الجديد في Galaxy S 22 Ultra

المقارنة بين المعلومات المسربة عن هاتف Galaxy S 22 Ultra الجديد وهاتف Galaxy s 21 Ultra أظهرت تحسن كبير في الكاميرا، حيث أن:

هاتف Galaxy S 22 Ultra يحتوي على كاميرا رباعية خلفية.

الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8/f.

كذلك كاميرا تليفوتوغرافي 10 ميجا بيكسل×3 وفتحة عدسة 2.4/f.

كاميرا تليفوتوغرافي 10 ميجا بيكسل×10 وفتحة عدسة 2.9/f.

كاميرا عريضة 12 ميجا بيكسل 2.2/f.

كاميرا أمامية 40 ميجا بيكسل 2.2/f.

أضافت سامسونج تقنية فريدة أخرى وهي super clear glass والتي تعمل على تقليل الوهج الضوئي وقت التقاط الصور، مما ينتج عنه صور ومقاطع أكثر وضوحاً.

مواصفات هاتف Galaxy S 22 Ultra

يمكن الإطلاع على ما تم تسريبه عن مواصفات الهاتف الأخرى عبر متابعة السطور التالية:

ألوان الهاتف: متوقع أن تكون ألوان الهاتف إما Burgundy أو Phantom black أو Phantom White أو Green.

المعالج: النسخة العادية من المقرر أن تكون ذات معالج Exynos 2200 4nm، أما نسخة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها سوف تحمل المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

مواصفات عامة: ذاكرة الهاتف تأتي بإصدارها 8 جيجا بايت و 12 ميجا بايت، بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير في الساعة.

الشاشة: حجمها 6.8 بوصة.

تسريب مواصفات مستشعر الكاميرا الجديد في Galaxy S 22 Ultra كان ذلك محور هذا المقال، واستطعنا فيه معرفة ما يتمتع به الجهاز من مواصفات محتملة، وأهم المواصفات الخاصة بكاميرا الهاتف.