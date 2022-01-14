مقارنة تفصيلية بين Galaxy Buds Pro و Galaxy Buds 2 و Galaxy Buds Live

استطاعت شركة سامسونج تقديم تشكيلة جديدة من ملحقات الهواتف الذكية وهي سماعات الأذن اللاسلكية Galaxy Buds Pro و Galaxy Buds 2 و Galaxy Buds Live، فما هو الفرق بين هذه الأنواع؟ وكيفية اختيار نوع من المواصفات الخاصة التي يتمتع بها، ومميزات كل نوع من الأنواع السابقة، هذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل في التقرير التالي.

تصميم السماعة

يعتبر عنصر تصميم وشكل سماعة الهاتف اللاسلكية أحد العناصر الأساسية في اختيار نوع دون آخر، ويأتي تصميم السماعات على النحو التالي:

سماعات اذن Galaxy Buds 2 مصممة بحيث تكون داخل الأذن، وتأتي السماعة بلمسة غير لامعة، وأتاحت الشركة أربعة ألوان منها تشمل الأسود والأخضر الزيتوني والأبيض والبنفسجي.

تتفوق Galaxy Buds Pro على النوع الآخر Buds 2 حيث أنها أكثر متانة وقوة، وهي صغيرة الحجم وتصميمها مريح.، وهي تناسب الاستخدام لمدة طويلة على مدار اليوم.

أما النوع الثالث Galaxy Buds Live فإنه غير مشابه للأنواع السابقة في التصميم، وهي غير بارزة من الأذن، وهو ما يؤثر على عزل الصوت بدرجة قليلة.

عناصر التحكم بالسماعة

تأتي الأنواع الثلاث من سماعات سامسونج متنوعة المواصفات من حيث عناصر التحكم بها، حيث يتميز كل نوع بما يلي: