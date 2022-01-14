نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية mohesr.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث يتواصل بحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات تجاه اجراء الاستعلام عن نتائج التعليم الموازي بالعراق التي تم الإعلان عن طرح إمكانيات الاستعلام عنها بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي على مستوى كافة الجامعات العراقية

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل مؤخرا وعلى مستوى جميع الجامعات العراقية تم الإعلان عن تفعيل إمكانيات تسجيل رغبات الطلاب داخل الجامعات العراقية، على ان يسعى حالياً عدد كبير من الطلاب لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي داخل الجامعات بعدما تم الإعلان على الانتهاء بشكل رسمي عمليات رصد رغبات الطلاب وطرح كذلك إمكانيات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي الكترونياً وذلك سواء من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا او موقع ناجح أو غيرها من المواقع التعليمية العراقية، على ان يسعي على غرار هذا الامر عشرات الالاف من الطلاب والطالبات تجاه اجراء الاستعلام عن تلك النتائج حيث أكدت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي العراقي على تفعيل رابط الكتروني بإمكان جميع الطلاب استغلاله للأجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهى السهولة عبر موقع وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على نحو اتباع الخطوات التالية:-

في البداية بإمكان الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا

الخطوة الثانية:- البدء في اختيار ايقونة نتائج الطلاب

الخطوة الثالثة:- تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

الخطوة الاخيرة:- النقر على خانة عرض الدرجات لتعلن أمامكم على الفور نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf

هذا وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي مطمئنة للغاية بعدما تم الاشارة على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة هذا العام داخل جميع الجامعات العراقية وعلى مستوى جميع التخصصات المطروحة أمام الطلاب سواء طب او الصيدلة او العلوم او باقي التخصصات الأخرى المطروحة أمام الطلاب الحاصلين على معدلات التعليم ماقبل الجامعي بالعراق

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ طب بغداد : 99

٢_ طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00