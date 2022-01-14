الهواتف الذكية التي تقوم بتشغيل لعبة بابجي بمعدل 90 إطار في الثانية

مواصفات Oneplus 10 Pro، هاتف Oneplus 10 Pro ازداد الاستعلام عنه في الفترة الحالية، حيث أنه هاتف ذكي يمتاز بالكثير من المواصفات التي استطاعت جذب العديد من العملاء، من تلك المواصفات ما يتعلق بإمكانيات الهاتف الخارجية مثل الكاميرا أو مخرج الصوت، كذلك الإمكانيات الداخلية مثل سعة الجهاز والبطارية، وفي هذا التقرير نتعرف أكثر على أهم مواصفات هذا الجهاز.

شبكات وشرائح موبايل Oneplus 10 Pro

يدعم هذا الهاتف مختلف أنواع الشبكات الحديثة، كذلك يدعم شرائح الهواتف الذكية، حيث أنه:

يدعم شبكات (2G,3G,4G,5G).

يعمل على الهاتف خاصية GPRS، بالإضافة إلى خاصية Edge.

شريحة SIM الهاتف هي nano sim، ويمكن تركيب عدد 2 شريحة في الهاتف.

يتمتع الموبايل أيضاً بوجود رام 8 أو رام 12 جيجا بايت فيه.

مواصفات Oneplus 10 Pro

يتميز هاتف Oneplus 10 Pro بالكثير من المواصفات الضروري توفرها في الهاتف الذكي، منها على سبيل المثال:

معدل تحديث الشاشة الذي يبلغ 120 هرتز.

نوع شاشة الهاتف وهي LTPO Fluid 2 AMOLED.

دقة تصنيع المعالج والتي تبلغ 5 نانومتر، أما نوع المعالج فهو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 وتم اعتباره من أقوى المعالجات الموجودة في الهواتف لعام 2022.

يحتوي الهاتف على ثلاثة كاميرات الأولى وهي الرئيسية 48 ميجابيكسل، الثانية وهي كاميرا تقريب بصري 8 ميجابيكسل، أما الثالثة فهي كاميرا الزاوية الواسعة 50 ميجابيكسل.

كاميرا السلفي تبلغ 32 ميجا بيكسل.

أهم مواصفات Oneplus 10 Pro

يوجد في هاتف وان بلس 10 برو الجديد الكثير من المواصفات التقنية الهامة، يأتي ضمنها ما يلي:

البطارية: نوع البطارية في الجهاز من نوع ليثيوم بو، وسعة البطارية 5000 مللي أمبير وهي غير قابلة للإزالة.

نوع ذاكرة التخزين 3.1 UFS، أما نوع ذاكرة الرام فهي LPDDR 5.

نظام التشغيل أندرويد 12، واجهة المستخدم OxygenOS 12.

مواصفات Oneplus 10 Pro التي أشرنا إليها في هذا التقرير تعتبر أهم مواصفات الجهاز، وقد تعرفنا عليها بالتفصيل في هذا المقال.