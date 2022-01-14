بالرقم الامتحاني رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 عبر الموقع الرسمي www.dirasat-gate.org

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 هو أكثر ما يتم البحث عنه بشكلٍ كبير في جميع انحاء المحافظات العراقية بشكل عام، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد اعلان نتائج القبول الموازي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث كانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم لاستقبال طالبات الطلاب للالتحاق بالجامعات العراقية المختلفة بجميع التخصصات في جميع انحاء العراق بشكل عام، وقد تم الإعلان عن غلق باب التسجيل والتقديم خلال الايام الاخيرة، لتعلن الوزارة عن الانتهاء من رصد النتائج تمهيدا لعرضها عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط استخراج نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022 بالرقم الامتحاني الطالب.

نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية 2022

يترقب جميع الطلاب في جميع انحاء العراق للتعرف على نتائج القبول الموازي بجميع الجامعات العراقية 2022، وذلك بالتزامن مع موعد الاعلان عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية المقرر ان يتم طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث اشارت العديد من التقارير والمصادر داخل وزارة التربية والتعليم الى اعلان الوزارة عن كافة الاجراءات والمستندات اللازمة لكي يتم التقديم في الجامعات العراقية خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وقد تم نشر المعدلات الخاصة بالقبول في الجامعات تبعا للقبول الموازي الذي حددته وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الفترة الماضية.

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية هذا العام 2022، ليتم الاستعلام الكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم مباشرة باستخدام الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.