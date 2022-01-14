أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج يحيى العقاري

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الحاج يحيى العقاريبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الأعمال الحاج يحيى أحمد عبدالله العقاري، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد أمين عام المؤتمر في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد علي يحيى احمد عبدالله العقاري وإخوانه، بمناقب الفقيد العقاري وأدواره النضالية باعتباره أحد مناضلي الثورة اليمنية 26 سبتمبر والمدافعين عنها، ومكانته الوطنية والاجتماعية ومواقفه المشرفة وسعيه الإنساني لإصلاح ذات البين، وما اتسم به من وجاهة وحكمة كأحد الوجهاء والعقال البارزين في مديرية الطويلة.

وعبر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ التعازي وعظيم المواساة لكافة آل العقاري بمديرية الطويلة محافظة المحويت في هذا المصاب.. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".