الدنمارك تعلن مقاطعتها أولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الدنماركى جيبى كوفود، اليوم الجمعة، إن الدنمارك لن ترسل وفدا دبلوماسيا رسميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بكين 2022 بسبب قضايا حقوق الإنسان فى البلد المضيف.





وصرح كوفود للصحفيين قائلا: "ليس سرا أننا فى الدنمارك نشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان فى الصين"، بحسب رويترز. وأضاف "قررت الحكومة أننا لن نحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى الصين". يأتى القرار بعد أن فشلت دول الاتحاد الأوروبى فى الاتفاق على موقف مشترك فى اجتماع عقد فى مدينة بريست غربى فرنسا هذا الأسبوع. و كانت الولايات المتحدة هى الدولة الأولى التى تعلن مقاطعتها للأولمبياد فى 6 ديسمبر الماضى احتجاجا على ما قالته إنه سجل الصين فى مجال حقوق الإنسان، تبعتها فى ذلك أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان وأخيرا الدنمارك. وفى وقت سابق من هذا الأسبوع قال متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية إن أمستردام لن ترسل وفدا دبلوماسيا رسميا إلى الأولمبياد بسبب قيود كوفيد -19. وتنفى الصين ارتكابها أى انتهاكات لحقوق الإنسان، ونددت بالمقاطعة باعتبارها خيانة للمبادئ الأولمبية.

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