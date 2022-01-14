الصين: مزاعم بريطانيا بشأن التجسس سببها مشاهدة الكثير من أفلام جيمس بوند

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ردا على ما ورد أن قسم "MI5" من المخابرات العسكرية البريطانية يزعم أن محامية بريطانية من أصل صينى "متورطة فى الشؤون السياسية للبلاد"، وكذلك فى أنشطة التدخل فى برلمان المملكة المتحدة، نيابة عن الحزب الشيوعى الصينى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، ساخرا إن "بعض الأشخاص ربما شاهدوا الكثير من أفلام العميل السرى البريطانى "جيمس بوند"، وأنشأوا الكثير من التحالفات غير الضرورية"، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وشدّد وينبين على أن الصين "ليست فى حاجة ولن تشارك أبدا فى ما يسمى بأنشطة التدخل السياسى".

وأكد أن "الإدلاء بملاحظات لا أساس لها ومثيرة للقلق على أساس الافتراضات الذاتية للأفراد يعد تصرفا غير مسؤول".

وقال وانج وينبين إن الصين تأمل فى أن يمتنع المسؤولون البريطانيون المعنيون عن الإدلاء بتصريحات لا أساس لها، ناهيك عن تضخيم "نظرية التهديد الصينى" لأغراض سياسية خفية.

وذكرت تقارير بريطانية، أمس الخميس، أن كريستين تشينج كوى لى، التى تدير شركة محاماة داخل المملكة المتحدة، "أقامت روابط" للحزب الشيوعى الصينى مع أعضاء البرلمان الحاليين والطامحين، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

كما قدمت لى تبرعات للسياسيين، بتمويل من البر الرئيسى الصينى ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وفقا لـ"بى بى سى".

وكريستين كوى لى هى مؤسسة مشروع "British Chinese Project" منذ عام 2006، ويهدف إلى تشجيع الصينيين البريطانيين فى المملكة المتحدة على المشاركة بنشاط فى السياسة لضمان سماع أصواتهم عبر المجتمع البريطانى.