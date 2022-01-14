مجلس الأمن الإفريقى يبحث الأوضاع فى مالى وتشاد

جدة - نرمين السيد - اجتمع مجلس السلم والأمن التابع لمفوضية الاتحاد الافريقى، اليوم الجمعة، برئاسة غانا لمناقشة تطورات الأوضاع فى مالى وتشاد والتجديد لقوات حفظ السلام فى منطقة بحيرة تشاد.





وأوضح الحساب الرسمى لمجلس السلم والأمن الافريقى على تويتر، تأكيد مفوض مجلس الامن بانكول اديوى على عدم التسامح مطلقا إزاء التغيرات غير الدستورية التى تشهدها مالى. ورحب مجلس الامن بالتقدم المحرز من قبل القوات المشتركة لحفظ السلام فى مواجهة بوكو حرام فى منطقة بحيرة تشاد، كما صادق المجلسعلى تجديد فترة عمل القوات المشتركة 12 شهرًا بدء من فبراير المقبل. وتعهد مجلس السلم والأمن بالوقوف مع تشاد لتخطى المرحلة الانتقالية وتعزيز الحوار والانتقال السلمى للسلطة.

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