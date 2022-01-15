حكم بإعدام 9 متهمين بقضية مقتل ضابط تونسي

ذكرت وكالة الأنباء الحكومية في تونس، ليلة السبت، أن محكمة تونسية مختصة بنظر جرائم الإرهاب، أصدرت حكما بإعدام تسعة متهمين في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت أيضا أحكاما بالسجن ضد 15 متهما آخرين بمدد مختلفة، تتراوح بين 32 و44 عاما. وكانت مجموعة من الإرهابيين قد قتلت الغزلاني رميا بالرصاص بمنزله في تونس في نوفمبر 2016.

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