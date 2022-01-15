نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف جدارة 1443 وكيفية التقديم عبر منصة Jadara وأبشر بالشروط والخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف جدارة 1443 ، أصبح البحث عن منصة جدارة من أهم المنصات الالكترونية التي تتصدر كل محركات البحث في المملكة العربية السعودية، خاصًة بعد الإعلان عن الوظائف المتاحة بها بمجالاتها المختلفة، والتي ساعدت قطاع كبير من الشباب في إيجاد الوظيفة المناسبة، وأصبحت المنصة هي أفضل منصة للتوظيف الحكومي الالكتروني، ومن منطلق اهتمامنا البالغ بتقديم كل ما يبحث عنه زوار موقعنا سنقدم لكم كل تفاصيل وظائف جدارة 1443، والشروط الواجب توفرها في الوظائف جدارة التوظيف، وطريقة التقديم على الوظائف.

وظائف جدارة 1443

تم إطلاق منصة جدارة 1443 للتوظيف الحكومي الالكتروني، من قَبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهدف منها هي توفير فرص عمل لكل المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث توفر المنصة مجموعة كبيرة من الوظائف المختلفة بما يتناسب مع مؤهلات وقدرات الشباب المقدمة للالتحاق بالوظيفة، وبهذا يستطيعون إيجاد فرصة للعمل لمواجهة غلاء المعيشة، ولقد وصل عدد الوظائف المتاحة بمنصة جدارة 671 وأكثر، منهم 539 وظيفة للرجال، و 132 وظيفة للنساء، ولقد تم الإعلان عن وظائف النيابة العامة للرجال عبر منصة جدارة 1443 والتي تتمثل في الآتي:-

مدقق مناقصات.

باحث شئون موظفين.

كاتب سجل.

فني دعم.

مأمور صرف.

باحث إحصاء.

مطور برامج.

مدقق رواتب.

باحث تطوير إداري.

فني تبريد وتكييف.

مراقب أمن وسلامة.

هذا بالإضافة لتوفر وظائف النيابة العامة للنساء من خلال منصة جدارة للتوظيف كالآتي:-

مدقق مشتريات.

باحث اجتماعي

مفتشة نساء.

فني دعم.

باحث توظيف مساعد.

كاتب ضبط.

باحث تطوير إداري مساعد.

مدقق رواتب.

محاسب مساعد.

مدقق شئون موظفين.

خطوات التقديم في وظائف جدارة 1433

سهلت الوزارة خطوات التقديم في وظائف جدارة 1443 المقترحة من خلالها، والتي تتم عن طريق زيارة موقع منصة جدارة الرسمي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

إدخال الهوية الوطنية.

إضافة تاريخ الميلاد هجريًا.

ادخال رمز التحقق.

التحقق من صحة ودقة البيانات المدخلة.

الضغط على دخول والانتظار حتى يتم تحميل البيانات.

إدخال رقم الهاتف للتواصل والانتظار حتى الحصول على رمز تحقق.

يتم إدخال رمز التحقق للتأكيد في الخانة المخصصة له.

يتوجب إرفاق كل الأوراق الثبوتية الخاصة بالمؤهلات للالتحاق بالوظائف الإدارية بما يتوافق مع إمكانية المتقدم للوظيفة.

ثم إدخال كود التحقق وبعدها يتم الضغط على زر التسجيل، لإنشاء حساب بمنصة جدارة.

التقديم على الوظائف عبر منصة أبشر

كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، إمكانية التقديم بخطوات أسهل عبر الدخول على بوابة أبشر:-

ثم استكمال السيرة الذاتية للمتقدم على الوظيفة.

تعديل المعلومات الخاصة بالمؤهل أو إضافة المستندات والأوراق الثبوتية.

ثم الاطلاع على إعلانات الوظائف المتاحة بالمنصة والتقديم على الوظيفة بما يتناسب مع مؤهل المتقدم.

بعد الضغط على الإعلانات ورؤيتها يمكن التقديم والانتظار حتى ظهور النتائج الخاصة بالوظيفة.

شروط التسجيل في منصة جدارة 1443

حددت الوزارة بعض الشروط التي يجب استيفائها للمتقدمين على الوظائف المتاحة بالمنصة، لذا يجب على الراغبين في الالتحاق بالوظائف، معرفة شروط التسجيل في منصة جدارة 1443 والتي تتمثل في الآتي:-