طريقة شحن رصيد موبايلي من مباشر الراجحي وتعبئة الرصيد

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عمر شويل - جدة طريقة شحن موبايلي هي من أكثر الخدمات التي تقدمها شركة موبايلي بحيث تسهل عملية الشحن من خلال الفيزا، مع إمكانية تعبئة الرصيد بمجموعة من الخطوات المحددة، كما تسهل الشركة إمكانية الشحن أونلاين للتسهيل للعميل للشحن، وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات بداخل المملكة العربية السعودية، وتكتسب شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية.

شحن موبايلي بالبطاقة

وفرت شبكة موبايلي إمكانية شحن الموبايل من خلال البطاقة، وهي من الشركات التي اكتسبت شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، وبمجرد افتتاحها حصلت على مليون مشترك في 3 شهور وذلك نتيجة للخدمات المميزة التي يتم تقديمها من قبل الشركة لخدمة العملاء

تمتلك الشركة بامتلاكها أكبر شبكة لاسلكية يتم من خلالها تغطية كل الخدمات بداخل المملكة العربية السعودية، فهي توفر مجموعة من الطرق السهلة والبسيطة التي تسهل للعميل إمكانية شحن الرصيد للشريحة وتعبئة الرصيد بسهولة، بحيث أكثر الطرق انتشارا في السعودية للشحن هي استخدام بطاقات الشحن لشحن الرصيد.

إعادة شحن رصيد موبايلي

طريقة شحن موبايلي للرصيد من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة والسهلة التي تسهل من عملية الشحن بحيث يتم الشحن من خلال الطريقة التالية:

*1400* رقم بطاقة الشحن # يتبعها وصول رسالة بإتمام عملية الشحن ويتم شحن الهاتف بقيمة الشحن التي تم إدخالها.

ويمكن الشحن من خلال تطبيق شحن موبايلي بحيث يتم توفير التطبيق مع إمكانية تحميله بسهولة من خلال متجر بلاي للأندرويد، كما يوجد التطبيق الذي يتم تحميله للآيفون أيضًا بسهولة وبخطوات بسيطة مع تسهيل إمكانية الشحن من خلاله عن طريق إدخال رقم الهاتف.

شحن رصيد موبايلي من مباشر الراجحي

تتم طريقة شحن موبايلي من خلاله عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم في البداية تحميل تطبيق موبايلي الراجحي.

في حالة عدم وجود حساب يتم إنشاء حساب عن طريق تسجيل رقم الهاتف أو التسجيل عبر صفحتك في التواصل الاجتماعي مع إنشاء رقم سري.

يتم الضغط على قائمة المدفوعات يتبعها اختيار السوق الإلكتروني يتم اختيار شركة موبايلي للاتصالات.

اختيار خدمة شحن الجوالات يتم بعدها ظهور شحن موبايلي يتبعها اختيار البطاقة التي يريد العميل شحنها.

يتم بعدها تسجيل رقم الهوية ورقم الشريحة في الخانة المخصصة لها اختيار استمرار يتم استقبال كود مكون من 4 أرقام يصل بعدها رسالة بإتمام عملية الشحن.

الشحن عن طريق تطبيق موبايلي

يوفر تطبيق موبايلي إمكانية الشحن من خلال التطبيق عن طريق الخطوات التالية:

تحميل التطبيق في الهاتف.

يتبعها إنشاء حساب من خلال تسجيل رقم الهاتف.

يتم ملئ خانة رقم المشترك.

يتبعها ملئ خانة رقم البطاقة.

في الخانة الثالثة يتم كتابة رقم الهوية

يتم بعدها اختيار أيقونة الشحن، ليتم بعدها استقبال رسالة بقيمة مبلغ الشحن.

ويوفر تطبيق موبايلي إمكانية شحن بطاقات موبايلي مسبقة الدفع من خلال التطبيق، وليس التطبيق فقط الذي يقوم بتوفيرها بل يمكن شحنها من خلال الموقع الرسمي لموبايلي من خلال إنشاء حساب للمستخدم.