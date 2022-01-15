مستجدات إصابات كورونا بالسعودية الجمعة 14 يناير تواصل إرتفاع الإصابات اليومية

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محمد سياف - ابو ظبي - تواصل حالات إصابات فيروس كورونا إرتفاعها في المملكة العربية السعودية طبقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة اليوم الجمعة 14 يناير 2022، لتقترب من 6 ألاف حالة، بعد أن تجاوزت 5 ألاف حالة خلال الثلاث أيام السابقة، مع ثبات في أعداد الوفيات بمعدل 2 حالة يوميا، وهو ما يطمئن المجتمع السعودي مع إرتفاع الحالات نجد أن حالات الوفاة لا تذكر، ويرجع البعض السبب في ذلك إلى تلقي اللقاحات المعتمدة طبقا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية.

وفي بيان وزارة الصحة السعودية الصادر صباح اليوم نجد أن عدد حالات الإصابات وصل إلى 5628 حالة إصابة ثبت إصابتهم بفيروس كورونا بعد إجراء التحاليل اللازمة المعتمدة طبيا، ليبلغ بذلك إجمالي حالا الإصابات منذ بداية جائحة كورونا إلى 604672 حالة إصابة.

وفيات فيروس كورونا بالسعودية الجمعة 14 يناير

على الجانب الآخر يتضح من خلال الأيام السابقة ثبات أعداد الوفيات بمعدل لا يذكر طبقا لمعدل الإصابات اليومي، ليسجل عدد 2 حالة اليوم الجمعة 14 يناير، وبذلك تصل أعداد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 8903 حالة.

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متعافين فيروس كورونا بالسعودية الجمعة 14 يناير

وما يزيد الأمر تفاؤل هو زيادة أعداد المتعافين من الإصابة بفيروس كوفيد 19 اليوم بعدما وصلت الأعداد طبقا لبيان اليوم إلى 3511 حالة، خرجوا جميعا من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم تماما من الإصابة، ليصل إجمالي أعداد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 558546 حالة متعافي.

ملخص بيان وزارة الصحة عن يوم الجمعة 14 يناير 2022 في السعودية