مكتب رئيس الحكومة الليبية: الدبيبة لم يجر أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن

دوت الخليج :- أفاد مكتب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بأن الأخير لم يجر أي لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين في الأردن، مضيفا أن موقفه "ثابت من القضية الفلسطينية".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" نقلت عن "تقارير إعلامية سعودية" أن الدبيبة "التقى مع كبار المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الأردنية عمان، من بينهم رئيس الموساد، وناقش معهم مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".
يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في نوفمبر المنصرم محاولات لتدارس إقامة علاقات دبلوماسية بين اسرائيل وليبيا، على هامش مؤتمر دولي بشأن ليبيا في باريس.
المصدر: "سبوتنيك" + RT
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