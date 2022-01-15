معدل قياسي لكورونا بأميركا اللاتينية.. وهذه الدولة بالصدارة

سجلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي معدل إصابات قياسي تجاوز 300 ألف حالة يوميا بين 7 و13 يناير، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى معطيات حكومية.

والأرجنتين أكثر دول المنطقة تضررا، بتسجيلها نحو 140 ألف إصابة يوميا، إضافة إلى معدل 96 حالة وفاة يومية.

وأحصت الدولة، التي يبلغ عدد سكانها 45 مليون نسمة، نحو سبعة ملايين إصابة وأكثر من 117 ألف وفاة منذ بدء الوباء.

ويبلغ متوسط الحالات الجديدة اليومية في أميركا اللاتينية 304 آلاف إصابة، أي نحو ضعف الحصيلة القياسية السابقة في الموجة الأخيرة بالمنطقة، عندما تم تسجيل 155 ألف إصابة يومية بين 28 مايو و3 يونيو 2021.

وشهد الأسبوع الأخير زيادة في الإصابات قدرها 126 بالمئة، مقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

وارتفع عدد الوفيات أيضا، وإن لم يصل إلى مستويات الموجة السابقة.

وبلغ معدل الوفيات اليومية 621 بين 7 و13 يناير، بزيادة قدرها 44 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة، وهي بعيدة عن حصيلة الوفيات اليومية القياسية التي تجاوزت 5500 حالة بين 6 و12 أبريل 2021.