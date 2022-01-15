مش هتشتري الجبنة الموتزاريلا تاني طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، الجبنة الموتزاريلا لا غني عن استخدامها فتحب ربة المنزل شراءها باستمرار للإضافاتها على الأطعمة تعطيها مذاق رائع، كما أن الأطفال يحبون تناولها ولكنها باهظة الثمن فلا يمكن شراؤها باستمرار، مما يجعل ربة المنزل تفكر في أسهل طريقة يمكنها من خلالها عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بسهولة وپأقل التكاليف، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت بالخطوات.

مش هتشتري الجبنة الموتزاريلا تاني طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا

المكونات

8 أكواب ونصف من اللبن كامل الدسم.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الخل.

طريقة التحضير

عليك إحضار إناء ونضع به كمية اللبن على نار متوسطة ثم نضيف عصير الليمون والخل ونقلب المكونات جيداً، عند التقليب ستجد اللبن يتحول لقطع بيضاء عليك الاستمرار في التقليب حتي تظهر كتلة الحبن، فتقوم بتجميعها ونقوم بالضغط عليها حتي تتكون بقوام مطاطي، ثم نقوم بإخراج كتلة الجبن ونقوم بعصرها للتخلص من السوائل، نقوم بوضع الجبنة في الفريزر حتي تتجمد، ثم تقوم لبشر كمية منها لحين استخدامه ويمكننا حفظ باقي الكمية في علبة محكمة الغلق في الثلاجة.

أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في البيت

المكونات

4 لتر من اللبن كامل الدسم.

ربع كوب من الخل.

2 قرص من المنفحة.

جهاز قياس الحرارة.

ربع كوب من الماء المغلي.

مضرب سلك يدوي.

ملح خالي من اليود.

شاش.

طريقة التحضير

عليك وضع اللبن على النار مع التقليب حتي يصل إلي درجة حرارة 35 درجة مئوية، نضيف الخل للبن مع التقليب ونتركة لمدة 20 دقيقة، نضع أقراص المنفحة في الماء ونتركها حتي تذوب تماماً، ثم نضيف الخليط على اللبن والخل ونقلبهم جيداً ثم نغطي الخليط بغطاء من الصوف ونتركة لمدة 5 ساعات، ونجد بعد مرور الوقت التجبن وانفصال الجبن عن السوائل، نحضر مصفاة ونضع الشاش عليها نقوم بإخراج الحين وتركها تتخلص من السوائل، نشكل الجبن على شكل كورة، ونضعها في الثلاجة كي تجمد ونقوم باستخدامها

سر نجاح تحضير الجبنة الموتزاريلا في البيت